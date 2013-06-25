رسالة "تمرد" الأخيرة للرئيس محمد مرسي: ارحل طوعاً

أصدرت حملة "تمرد" الثلاثاء، بياناً وصفته بـ"الرسالة الأولى والأخيرة" للرئيس المصري محمد مرسي وطالبته فيه بالرحيل قبل فوات الأوان.

وخاطبت الحملة مرسي قائلةً: "باسم أكثر من 15 مليون مصري وقّعوا على استمارات حملة تمرد، وأعلنوا رفضهم لاستمرارك في قصر الرئاسة، وحتمية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وباسم كل من خاب أملهم فيك واستشعروا خطورة استمرارك فيما تفعله بالوطن والمواطنين.. نطالبك بالرحيل طوعاً".

وتابعت: "ارحل لأن مطالب الشعب تجاوزت كل الصفقات، ارحل لأن الدماء التي سالت ولا تزال تسيل رسمت طريق الانتخابات الرئاسية المبكرة ولا بديل عنها، ارحل طوعاً كما رحل الفاشلون في كل نظام، أو ارحل كرهاً كما رحل من قبلك، وفي المحاكمات الثورية متسع للجميع".

وأضافت: "هذه هي رسالتنا إليك قبل أن تلقي خطاب النهاية يوم الأربعاء، وهذا هو الحد الأدنى لمطالب الشعب، أن يعود إليه القرار في انتخابات رئاسية مبكرة لا تخطط لها الميليشيات ولا يحميها الإرهابيون، ولا يديرها الأهل والعشيرة".

وجاء في البيان أيضاً: "ارحل لأن دماء المصريين التي سالت على أبواب قصرك أنهت أي شرعية تستند إليها، وأكثر من 15 مليون مواطن أعلنوا شهادة وفاة فترتك الرئاسية، ارحل لأن الشعب لم ينتخب سفاحاً يقتل الناس ويرعى الطائفية ويفتت المجتمع ويولي القتلة أمور الناس".

وختمت الحملة بيانها قائلة: "نرسل إليك هذه الرسالة لنبرأ إلى الله وأمام جماهير الشعب المصري العظيم، وموعدنا 30 يونيو الجاري متحصنين بسلمية حركتنا، فإما الرحيل طوعاً وإما تجهز نفسك للمحاكمة الثورية".



