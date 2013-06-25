مصادر إعلامية: مرسي سيلقي خطاباً مهماً الأربعاء

أفادت مصادر إعلامية أن الرئيس المصري، محمد مرسي، سيلقي خطاباً مهماً يوم غد الأربعاء، ينتظر أن يتناول الأزمة السياسية الراهنة.

كما دعا تحالف من الأحزاب الإسلامية إلى تظاهرة "مفتوحة" الجمعة، تأييداً للرئيس محمد مرسي قبل يومين من موعد تظاهرات متوقعة مناهضة لمرسي.

وفي ردود الفعل على تصريحات وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصدر عسكري قوله إن موقف الجيش واضح ولا يقبل التأويل، وإن تصريحات وزير الدفاع تعتبر رسالة تحذير للرئاسة والمعارضة معاً.

وأضافت المصادر نفسها أن القائد العام وجه تصريحاته إلى الشعب قبل لقاء مرسي، وأن القوات المسلحة لن تتخلى عن دعم الشعب المصري خلال الفترة الراهنة، وأنها ستدافع عن حقوقه المشروعة وتساند تظاهراته السلمية كما قال.