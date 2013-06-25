٣٠/٦ فى الخارج

اتسع نطاق احتجاجات المصريين ضد حكم الإخوان، ليتخطى حدود البلاد إلى بقية دول العالم، ففى الوقت الذى تعلن فيه الحركات الشبابية والأحزاب السياسية فى مصر عن ترتيبات وقفاتها ومسيراتها التى ستبدأ فى الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لـ٣٠/٦، بدأت تجمعات المصريين فى الخارج تعلن هى الأخرى عن وقفاتها فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا وغيرها.

ففى باريس، أطلق المصريون هناك ما سموه «دعوة للتمرد يوم ٣٠ يونيو»، حيث ستتجمع الجالية المصرية فى تمام الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساء فى الميدان الكبير أمام أوبرا باريس، للتعبير عن رفضهم لنظام الإخوان فى مصر والذى أضر بالبلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.

وفى كندا، فقد أعلن عن وقفة للمصريين فى أوتاوا وفى تورنتو لدعم حملة «تمرد» فى الثانية بعد الظهر فى حديقة «كوينز بارك» بغرب المدينة، وفى أستراليا سيتجمع المصريون أمام المكتبة الوطنية بمدينة ملبورن فى تمام الواحدة بعد الظهر لإعلان تضامنهم مع إخوانهم فى الوطن فى رفضهم «لحكم الإخوان الذى أثبت فشله الذريع فى إدارة شؤون البلاد حيث تفاقمت المشاكل التى باتت تهدد مستقبل مصر على كل المستويات».

حسبما ورد فى بيان الجالية، وفى الوقت نفسه ينظم المصريون فى مدينة سيدنى وقفة أخرى أمام القنصلية المصرية فى نفس وقت وقفة ملبورن.

ويقول منسقو الحملة ـ وعلى رأسهم المهندس باهر زغلول والمهندسة دعاء حسين وريهام مقلد ـ إن أكثر من ٢٠ ألف مصرى قد أكدوا مشاركتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى فى أستراليا.

أما فى الولايات المتحدة فتحت شعار «يسقط حكم الإخوان» ينظم المصريون مسيرة حاشدة يوم ٢٩ يونيو تبدأ من أمام البيت الأبيض وتتجه إلى مبنى الكونجرس، فى رسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية التى مازالت تدعم حكم الإخوان لأسباب لا تتعلق بمصر وشعبها الذى يرفضهم وإنما بمصلحة إسرائيل وأمنها.

وتتزامن مع مسيرة واشنطن وقفات احتجاجية أخرى فى أكثر من مدينة أمريكية من بينها نيويورك وبوسطن وشيكاغو وهيوستون ولوس أنجلوس، وقد أخبرنى علاء فاضل، من القياديين المصريين، أن مسيرة كبيرة ستتوجه إلى مبنى الأمم المتحدة من حديقة داج همرشولد لتسلم لأمين عام المنظمة الدولية بان كى مون رسالة من الشعب المصرى تعلن رفضه حكم جماعة الإخوان وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فى مساندة الشعب المصرى للتحرر من الاحتلال الإخوانى الذى رفضته جميع فئات الشعب.

نقلاً عن "المصري اليوم".