الحرس الجمهوري يطوّق مداخل ومخارج قصر الاتحادية

بدأت قوات الحرس الجمهوري بعناصرها المختلفة في وضع خطة لإعادة الانتشار والتمركز أمام قصر الاتحادية ومختلف القصور والمنشآت الرئاسية الهامة من أجل حمايتها من أي محاولات استهداف محتملة خلال تظاهرات 30 يونيو وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".

وطوقت قوات الحرس الجمهوري، مداخل ومخارج قصر الاتحادية، ودعمته بعدد كبير من العناصر والوحدات المدرعة، وذلك بعد إغلاق بوابات قصر الاتحادية بالكتل الخرسانية، كأحد إجراءات خطة التأمين قبل 30 يونيو.

ووضعت قوات الحرس الجمهوري، بقيادة اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي، خطة "إنشاء موانع" من أجل حماية القصر الجمهوري وحماية منشآته ومؤسساته المختلفة، وليس من أجل حماية أشخاص أو أنظمة.