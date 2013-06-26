قوى ثورية تدشن "جبهة 30 يونيو" لمواصلة الحراك الثوري

أعلنت قوى ثورية مصرية الأربعاء 26 يونيو/حزيران عن تدشين "جبهة 30 يونيو" والتي تهدف إلى متابعة الحشد الجماهيري يوم الثلاثين من يونيو وما بعده.

وأصدرت الجبهة بياناً تأسيسياً دعت فيه الجماهير المصرية للاحتشاد يوم 30 يونيو لإسقاط النظام وضمت الجبهة في تشكيلها أعضاء من التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي وحركة تمرد وتكتل القوى الثورية.

وقال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية لـ"العربية.نت" إن جبهة 30 يونيو ليست بديلا عن جبهة الإنقاذ ولكن هدفها ترتيب فعاليات التظاهرات المرتقبة من حيث تنظيم المسيرات وتشكيل اللجان الشعبية التي ستحمي المسيرات والتنسيق بين القوى الفاعلة في التظاهرات المرتقبة.

وأضاف عطية أن جبهة 30 يونيو تضم أعضاء من كافة القوى الثورية التي تطالب بإسقاط الرئيس مرسي وأن اسم الجبهة جاء تعبيرا عن الحدث كما اتفق أعضاؤها على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية جميع الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد ويشكل حكومة جديدة تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المسيرات تصل إلى مكان واحد



وأكد عطية أنه تم الاتفاق على بدء الخروج في مسيرات حاشدة ابتداء من يوم 28 يونيو حيث ستخرج مسيرة من ميدان السيدة زينب وميدان مصطفى محمود ومسيرة أخرى من ميدان المطرية لطلاب جامعة عين شمس وكل هذه المسيرات ستصل الى مكان واحد وهو قصر الاتحادية للاعتصام حتى إسقاط ورحيل مرسي.

وأكد بيان جبهة 30 يونيو أن الجبهة تهدف لاستمرار ومواصلة الحراك الثوري لأن المصريين لم يجدوا من حكم الإخوان سوى محاولة لصناعة رئيس استبدادي.

وعقدت جبهة تنسيق 30 يونيو مؤتمرا صحافياً اليوم لإعلان تدشين الجبهة لتمثيل قيادة جامعة للقوى السياسية وتفادي الضبابية في الرؤية بحسب البيان التأسيسي لها.

إرهاب السلطة

وأكد البيان التزام كل القوى السياسية بمسار طريق "تمرد" في النضال السلمي للتعبير عن الرأي في 30 يونيو حتى إسقاط حكم الإخوان.

وأعربت الجبهة عن رفضها إرهاب السلطة وجماعتها المتشددة لإرهاب الشعب المصري واستخدامها العنف ضده.

وقال خالد تليمة عضو الجبهة إن الهدف من تأسيس تنسيقية 30 يونيو هو توحيد الرؤية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية مؤكدا خلال مؤتمر الجبهة أنه تم الاتفاق على ألا تزيد مدة هذه المرحلة بعد إسقاط النظام عن 6 أشهر.