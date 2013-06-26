قيادي إخواني: دم المصري على المصري حرام

قال الدكتور سعد عمارة، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وكيل لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، "إن دم المصري على المصري حرام باختلاف الأديان".

وأضاف عمارة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، أن "مقتل 4 من معتنقي المذهب الشيعي بمركز "أبو النمرس" بالجيزة حادث بشع همجي"، مطالباً الجميع بإدانة قتل الشيعة المصريين دون تبرير.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أنهم استدعوا وزيري التموين والداخلية لجلسة عاجلة بعد غد لمناقشة أزمة البنزين، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت ما قاله عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، بوجود أئمة وخطباء بالمساجد لنشر المذهب الشيعي لابد من مساءلة وزير الأوقاف.

وأوضح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الأزهر الشريف قيمة عالية تعلو فوق الجميع، وأنه يعطي لمصر قيمة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي أجمع، مشددا على أنه ضد أي هجوم على الأزهر الشريف.

وأشار عمارة، إلى أن الدولة الفاطمية حاولت نشر المذهب الشيعي في مصر طوال 200 سنة ولم تفلح في ذلك، منوهاً بأن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يختلفان سياسياً لكن لهما نفس المرجعية وهي المرجعية الإسلامية.