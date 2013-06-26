كامل السيد: الرئاسة عنصر ضعف للقوى الإسلامية

قال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي، إن "القوى الإسلامية كانت لها أوراق تلاشت تباعاً بعد توليها السلطة"، وأضاف خلال حواره، ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، أن "القوى الإسلامية لا تزال تمتلك قوة الحشد بجميع أنحاء مصر".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "المعارضة القديمة فقدت قوتها بالشارع المصري، مشيراً إلى أن الكثير من أحزاب جبهة الإنقاذ ليس لها وجود في قرى مصر".

وأوضح الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي، أن "مؤسسة الرئاسة أحد عناصر ضعف القوى الإسلامية، مشدداً على أن خطاب الرئاسة ليس مناسباً، وأن المضمون لم يعد لديه مصداقية لدى الشعب"، على حد قوله.