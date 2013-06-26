مصر تعتقل قيادياً شيعياً تعرض لتهديد من سلفيين

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء الثلاثاء، القبض على محمد الدريني، القيادي الشيعي، في منزله بالهرم وبحوزته أسلحة نارية.

وقالت أسرة "الدريني" إنه تقدم بعدة بلاغات للنائب العام وجهات أمنية مؤخراً بشأن تلقيه تهديدات بالاعتداء على أسرته من مجموعات سلفية ولم تتحرك الأجهزة الأمنية، مما دعاه لتأمين منزله بالسلاح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، صباح الأربعاء 26 يونيو/حزيران، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ويأتي القبض على الدريني بعد أيام من مذبحة قرية "أبو مسلم" بالجيزة، التي راح ضحيتها 4 مواطنين شيعة، بينهم الشيخ حسن شحاتة، حين هاجم مئات الأهالي منزلاً كانوا مجتمعين فيه وسحلوهم في شوارع القرية.

واتهم ناشطون شيعة، الشرطة بالتقصير في منع المذبحة، التي وقعت رغم وجود تعزيزات أمنية بالقرية.

وأمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، الثلاثاء، بحبس 5 متهمين في الجريمة، وحجز 3 لاستكمال التحقيقات معهم، ووجهت النيابة لهم تهم "القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة، وتكدير الأمن العام".