حزب "الجماعة الإسلامية" ينتخب رئيسه والهيئة العليا

يعقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، المؤتمر العام الأول، الخميس 27 يونيو/حزيران، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، لاختيار رئيسه والهيئة العليا للحزب، وطرح سياسات الحزب في الفترة المقبلة.

وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إن الحزب يحرص على تقديم المزيد من التجارب الناجحة في الأوساط الإسلامية، بل والسياسية عامة.

ويعرض الحزب في مؤتمره الأول تقريراً سريعاً لما تم خلال الفترة السابقة، وكذلك رؤيته للمرحلة المقبلة، ويتضمن المؤتمر كلمات لرئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب والأمين العام للحزب، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف أبو النصر أن الحزب حريص على أن تكون الانتخابات الداخلية حقيقية ونزيهة، وهذا كان واضحاً في المرحلة التمهيدية، حيث تم انتخاب اللجان القيادية الفردية للحزب على مستوى الجمهورية.

وتقدم 6 مرشحين للمنافسة على رئاسة الحزب. كما يتنافس على الهيئة العليا ما يقرب من 75 شخصاً، أبرزهم عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.

والأسبوع الماضي، استقال القيادي بالحزب، عادل الخياط، بعد تعيينه محافظاً على الأقصر إثر ضغوط شعبية رافضة، بسبب تورط الجماعة الإسلامية في ارتكاب مجزرة بالمدينة السياحية ضد مجموعات من السائحين قبل 15 عاماً.