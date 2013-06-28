أحمد علي: الجيش انتشر لتجنب سيناريوهات يوم 28 يناير

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد علي، ضرورة اطمئنان جميع أبناء الشعب المصري، بأن الجيش المصري، يقوم بحماية المواطنين وممتلكاتهم، إدراكا منه بدوره للقيام بهذه المهمة الوطنية تجاه الشعب المصري.

وقال المتحدث العسكري اليوم إن نشر قوات الجيش من عناصر المشاة والقوات الجوية، في أماكن حيوية بكل المحافظات، يهدف إلى تحقيق التأمين للمواطن والأرض المصرية.

وأكد على أن هذه الإجراءات من شأنها تجنب السيناريوهات المماثلة لما حدث يوم 28 فبراير/شباط من عام 2011، عقب أحداث ثورة يناير.

وقد أعادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري الرسمي وضع الفيديو الخاص بالجيش المصري الجيش المصري أبناء الشعب وحماة الوطن، وفيديو إعادة انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية على الصفحة مرة أخرى اليوم، ويعرض الفيديو إعادة انتشار عناصر من القوات المسلحة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مختلفة مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس مرسي، تخللها أعمال عنف وأسفرت عن قتل وإصابة العديد من الأشخاص، حيث أكدت وزارة الصحة سقوط أربعة قتلى منذ بدء الاحتجاجات بشكل متقطع في بعض المحافظات.