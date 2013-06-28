استهداف مقرات تابعة للإخوان بعدة محافظات مصرية

قام متظاهرون باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وقاموا بإشعال النيران فيه، ومن جهة أخرى حاولت سيارات الإطفاء الوصول إلى مقر الحزب، ولكن تم منعهم من قبل المتظاهرين، كما انتقلت فرق أمنية إلى أجا لتدارك الموقف، الذي أسفر عن إصابة 40 من الإخوان.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، فقد قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالدخول إلى مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وإطلاق النار على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم.

وترددت أنباء عن سقوط أحد المتظاهرين نتيجة إطلاق النار، بينما توجد الآن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والإخوان بالشوارع الجانبية للمقر، ولم تتمكن سيارات الإطفاء من الدخول لإطفاء النيران التي اندلعت.

ومن ناحية أخرى، أفاد حزب الحرية والعدالة بالبحيرة بأن حركة تمرد وفلول الوطني المنحل يحاولون اقتحام محلات الإخوان وبيوتهم بقليشان في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، على حد قوله.

وقد اقتحم منذ قليل مئات المتظاهرين بمدينة الرحمانية بالبحيرة مقر حزب الحرية والعدالة، وقاموا بإلقاء محتوياته في الشارع، مرددين الهتافات المناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فيما تواصلت المسيرات الحاشدة بمختلف مدن محافظة البحيرة للمطالبة برحيل النظام الحاكم، وقام عدد من نشطاء القوى السياسية بنصب خيامهم بالميادين المختلفة لبدء اعتصامهم المفتوح حتى رحيل الرئيس مرسي.

وأمس الخميس، اقتحم معارضون للرئيس مرسي، حزب الحرية والعدالة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أوقع قتيلا من شباب الإخوان بطلق ناري في الصدر، حسبما أفاد الحزب.