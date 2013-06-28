البرادعي رداً على الإخوان: أدين العنف بجميع أشكاله

أدان الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور" والمنسق العام لـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، اليوم الجمعة، بكل قوة، العنف بجميع أشكاله، مجدداً الدعوة للقوى الثورية بالالتزام بسلمية المظاهرات، وذلك رداً على تصريحات أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم الإخوان التي طالبت جبهة الإنقاذ وجميع القوى السياسية المعارضة برفع الغطاء السياسي عن أعمال العنف.

وقال البرادعي – في تدوينه عبر حسابه على "تويتر": أدين بكل قوة العنف بجميع أشكاله وصوره ضد كل إنسان أياً كانت عقيدته أو انتماؤه"، مضيفاً "قوتنا هي الحق وسلميتنا هي السبيل".

وقد قال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم الإخوان، إن الدكتور محمد البرادعي، أشار إلى أن جبهة الإنقاذ تحتضن رموز نظام مبارك، وإننا نرد عليه بأن احتضانكم لرموز نظام مبارك تسبب في احتراق البلاد.

وأضاف لـ"بوابة الأهرام": "نظام مبارك لا يعرف إلا البلطجة، وعندما تحتضنونهم فأنتم تمنحونهم الشرعية السياسية لأعمال البلطجة التي ينتهجونها ضد الآخرين".

ودعا إلى إدانة الاعتداء بشكل واضح على مقرات الإخوان، مطالباً وسائل الإعلام بنقل الصورة الحقيقية التي تحدث على الأرض، مشيراً إلى أن بعض هذه الوسائل تنقل الصورة على أن هناك اشتباكات بين الأهالي، والحقيقة أن هناك اعتداءات من البلطجية على الإخوان.

وتابع: "تصور وسائل الإعلام هذه أن الإخوان ليسوا من الأهالي بل هم أعداء لهم، وينزعون من الإخوان الحق في الدفاع عن أنفسهم، برغم أن البلطجية هم الذين هاجموا مقرات الجماعة، والقانون يكفل لنا الدفاع عن أنفسنا ومقراتنا، ووعي الشعب المصري سيجعله يدرك الحقيقة وأن اثنين من الإخوان استشهدوا حتى الآن".