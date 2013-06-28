المئات من النساء يخرجن في مسيرات لإسقاط مرسي

خرجت عصر اليوم الجمعة، مسيرة نسائية كبيرة ضمت مئات النساء للمشاركة في تظاهرات تمهيدية لفعاليات 30 يونيو/حزيران، التي تهدف لإسقاط الرئيس مرسي وإزاحة حكم الإخوان المسلمين في ذكرى مرور عام على حكم الرئيس محمد مرسي.

وخرجت المسيرة النسائية ضمن مسيرة كبرى خرجت من منطقة شبرا الشعبية، وأحاط الشباب بالنساء من جميع الجهات وتمت إحاطتهن بالحبال منعاً للتحرش بهن ورفعت النساء صور مرسي وهو مشطوب على وجهه بعلامة إكس، كما رفعن شعار ارحل .

ومرت المسيرة بميدان أحمد حلمي مرورا بشارع رمسيس وشارع 26 يوليو وانضمت إلى تظاهرة ميدان التحرير الذي امتلأ عن آخره.

وفي تصريحات له توقع الصحافي المصري مصطفى بكري أن يشارك في تظاهرات 30 يونيو ما لا يقل عن 10 ملايين مصري مطالباً الشعب المصري بالخروج عن بكرة أبيه يوم الأحد المقبل لإسقاط حكم الإخوان.

وقال الناشط خالد تليمة، عضو تنسيقية 30 يونيو، إن حشود المصريين التي خرجت اليوم في المحافظات المصرية وجميع ميادين مصر تؤكد نجاح 30 يونيو، وإن الأعداد في ذلك اليوم ستكون أضعافا مضاعفة.

وأشار تليمة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي مرسي من التيارات الإسلامية جاءت من كل محافظات مصر وانعزلت في ميدان واحد فقط هو رابعة العدوية، وأن هذا الانعزال هو انعزال عن مصر كلها .