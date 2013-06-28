رسمياً.. طارق الزمر رئيساً لحزب البناء والتنمية

أعلن الشيخ مصطفى حمزة، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، فوز الدكتور طارق الزمر برئاسة الحزب بعد منافسة حادة مع الدكتور صفوت عبدالغني، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، مشيراً إلى أن من لهم حق التصويت 696 عضواً، حضر منهم 387 عضواً، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 382 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة 5 أصوات.

وحصل "الزمر" على 232 صوتاً، بينما حصد "عبدالغنى" 108 أصوات، ونصر عبدالسلام 28 صوتاً، وأحمد الإسكندراني حصل على 14 صوتاً".

وفاز بعضوية الهيئة العليا للحزب، وعددهم 30 عضواً: "علاء أبو النصر 350 صوتاً، عبود الزمر 343 صوتاً، فاطمة أبو زيد 341 صوتاً، أسامة رشدي، 340 صوتاً، أسامة حافظ 333 صوتاً، محمد شوقي الإسلامبولي، 331، نصر عبدالسلام331 صوتاً، جمال سمك 323 صوتاً، رفاعي طه 321 صوتاً، حسين عبدالعال 305 أصوات، أحمد الإسكدراني 301 صوت، إسلام الغمري 299 صوتاً، أشرف توفيق 286 صوتاً، طارق الزمر 280 صوتاً، حسن الغرباوي 278 صوتاً، خالد الشريف 278 صوتاً، أحمد كامل 271 صوتاً، صفاء شحاتة 271 صوتاً، إنصاف عليوة 259 صوتاً، طارق المصيلحي 254 صوتاً، علاء الدين صديق 248 صوتاً، ممدوح علي يوسف 246، شعبان علي 218، طارق العطيفي 2206 صوتاً، أشرف سيد 197 صوتاً، جمال هلالي 192، محمد بكري 179، علي الضوي 166 صوتاً، حاتم الضوي 165".

وتم تصعيد العضو محمود طه بعد حصوله 162 وانضم للهيئة العليا بديلاً لدكتور طارق الزمر الذي فاز برئاسة الحزب.