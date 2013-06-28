شركة "بوينغ" الأميركية تكذب الرئيس المصري مرسي

كذّبت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات، الرئيس المصري، محمد مرسي، بخصوص صفقة الطائرات التي عقدتها مع شركة "مصر للطيران" عام 2005، والتي أشار إليها مرسي فى خطابه الأخير، بحسب ما ذكرت بوابة "الوفد" الإلكترونية، الجمعة 28 يونيو/حزيران.

ووفقاً لبيان صادر عن "بوينغ"، فإن التكلفة الإجمالية للصفقة التي أُبرمت في الأول من أغسطس/آب 2005، وتضمنت 12 طائرة من طراز "737- 800s"، بلغت 850 مليون دولار، مما يعني أن ثمن الطائرة الواحدة حينها كان 70.8 مليون دولار.

في حين قال الرئيس المصري في خطابه، الأربعاء، إن تكلفة الطائرة الواحدة في الصفقة المذكورة كانت 148 مليون دولار.

واتهم مرسي القائمين على تلك الصفقة، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق وزير الطيرن آنذاك، بالفساد.

وقال الرئيس المصري إن سعر الطائرة الآن في صفقة حديثة بلغ 98 مليون دولار، بينما تم إبرام الصفقة حينها بمبلغ 148 مليون دولار، وهو ما أثبت بيان الشركة عدم دقته.