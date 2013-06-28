عمرو موسى: يجب نبذ العنف حفاظاً على مبادئ الثورة

دعا عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، كافة القوى الوطنية التي تتأهب للاحتجاج على سياسات الحكم وتدهور الأحوال أن تصر على المسيرات السلمية والحق في حرية التعبير، ''نبذ العنف أساس لا يجب التخلي عنه حفاظًا على مبادئ ثورة المصريين ومصلحة مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها".

وأضاف موسى، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة: "'علينا إرسال رسالة واضحة إلى الجميع داخل البلاد وخارجها، أن الشعب المصري قد فاض به الكيل يؤمن بالديمقراطية والحق في المطالبة بالتغيير''.

وقال عمرو موسى على الحاكم أن يعرف أن هناك إحباطاً في الشارع المصري، وفيما سبق، أبدى عمر موسى تأييده لمطالب الحركة الشبابية "تمرد" التي تطالب بإسقاط الرئيس مرسي، وسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

تأتي تصريحات موسى في ظل بوادر أزمة عنف تلوح بالأفق في كافة المحافظات المصرية، بين مناصري الرئيس مرسي ومعارضيه، خاصة في يوم 30 يونيو، حيث من المقرر أن يحتشد الملايين من المصريين بميدان التحرير في محاولة لإسقاط مرسي.