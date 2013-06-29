استقالة جماعية لنواب التيار المدني من مجلس الشورى

أعلن نواب التيار المدني بمجلس الشورى المصري السبت استقالتهم جماعياً من عضوية المجلس وانحيازهم للإرادة الشعبية، وتلا قرار الاستقالة النائبة نادية هنري في مؤتمر صحافي بنقابة الصحافيين، تضامناً مع حملة تمرد وشباب الثورة .

والنواب المستقيلون هم: نادية هنري ونبيل عزمي ود.سامح فوزي ود.محمد أسامة وناجي الشهابي ود.منى مكرم عبيد وجميل حليم.

وأوضحت نادية هنري "أن نواب التيار المدني شاركوا في مجلس الشورى بمعارضة حقيقية، ولم يكونوا مجرد أسماء داخل المجلس، وأنهم كانوا الصوت المعبر عن إرادة الشعب، وعارضوا بشدة معظم القوانين التي تتعارض مع مبادئ الثورة والقانون والدستور، لكن رأى نواب التيار المدني أن انحيازهم لابد أن يكون للشعب في هذه اللحظة .

وأضافت: "ولعل الشعب المصري قد رأى النائب عبدالرحمن هريدي وهو يرتدي وشاح "مطلوب رئيس داخل المجلس، منذ أيام حيث كان هذا بداية للموقف الموحد الذي اتخذه نواب التيار المدني ".

ومن جانبه، أعلن أيمن هيبة، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، استقالته من مجلس الشورى، وقال هيبة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه استقال مع نواب التيار المدني من مجلس الشوري بسبب انحيازهم الكامل للشعب في يوم ثورته. وأكد هيبة أن قوة المصريين في ثورتهم السلمية.

