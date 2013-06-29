البرادعي في رسالة مصورة يحث المصريين على التظاهر

حثّ الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي البارز في جبهة الإنقاذ، الشعب المصري بكل فئاته على ضرورة المشاركة في تظاهرات 30 يونيو/حزيران، المعارضة للرئيس محمد مرسي، بهدف عودة الثورة إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أن التظاهرات ستكون سلمية بعيدة عن العنف.

وطالب البرادعي، في كلمة مصورة، تعرضها "العربية.نت" ضمن هذا الخبر، الرئيس مرسي أن يستمع لكلمة المصريين غدا، والتي ستكون بأعداد غفيرة، والتي تنادي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف: "الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة والأمن، وليس من أجل تكفير بعضنا، مشيراً إلى أن البلاد تسير في طريق مسدود، وأن الدولة آيلة للسقوط ليس لكون الرئيس مرسي من الإخوان، بل بسبب فشل النظام برمته، ونحن نطالب على إثر ذلك الفشل بالاحتكام للصندوق، وأن الشعب سيخرج غدا لقول كلمته".

وشنّ هجوماً لاذعاً على مرسي، حيث أكد أن معظم الشعب لا يتلقى الخدمات الصحية والأمن منعدم، وأن الدولة تنهار فعلاً، لافتاً إلى أن النظام القديم لن يعود، ولابد أن يكون هناك تسامح وتعاون بيننا.

وقال إن تظاهرة غد ستكون سلمية، ونقول للعالم إن الثورة رجعت، حتى ترجع مصر إلى عهدها السابق، وإلى قيمها الحقيقية القائمة على التسامح والتي تصون حقوق المرأة.