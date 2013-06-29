صباحي: تظاهرات 30 يونيو طوفان ضد مرسي

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن تظاهرة 30 يونيو/حزيران ستكون بمثابة الطوفان الذي يحركه الشعب الذي لن يصده طاغية ولن يقف أمامه جماعة، وسنتمسك بالسلمية ونعرف أن من يلجأ للعنف عدو للشعب وخائن للثورة عن عمد أو عن جهل.

ودان صباحي، السبت 28 يونيو حرق بعض مقار الإخوان المسلمين في أكثر من محافظة مصرية، وأكد على ضرورة فتح تحقيق موسع في أعمال العنف التي طالت مقرات الإخوان.

وحذر التيار الشعبي في بيانه الصادر اليوم، النظام الحاكم من سياساته لجر مصر إلى دائرة العنف، متهماً في الوقت ذاته أنصار الرئيس بأنهم حولوا التظاهر السلمي إلى مواجهة بين الكفر والإيمان.

وأمس الجمعة تعرضت مقرات تابعة للإخوان في الإسكندرية إلى الحرق، حيث هاجم متظاهرون مناهضون للسياسات الرئيس مقر الإخوان بمنطقة سيدي جابر وأضرموا النار في محتوياته.

وفي محافظة الدقهلية وتحديدا بمدينة المنصورة تم مهاجمة مقر حزب الحرية والعدالة وإشعال النار فيه، كما هي الحال أيضا بمدينة الزقازيق، حيث تم إتلاف مقر آخر للحرية والعدالة.