خريطة مسيرات 30 يونيو إلى قصر الاتحادية لإسقاط مرسي

أعلن محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، عن خريطة تحركات مظاهرات 30 يونيو/حزيران لإسقاط الرئيس مرسي.



وقال عطية في تصريح لـ"العربية.نت" إن هناك مسيرات ستجتمع غداً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تبدأ التحركات إلى قصر الاتحادية في الساعة الرابعة.

وفي سياق متصل تعقد حركة تمرد مؤتمراً صحافياً عالمياً ظهر اليوم السبت 29 يونيو لإعلان الأعداد النهائية التي جمعتها لسحب الثقة من الرئيس مرسي وخريطة التحركات غداً في 30 يونيو.

وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية لـ"العربية.نت" إن مسيرات الغد ستخرج من جميع اتجاهات القاهرة الكبرى، فهناك مسيرة شرق القاهرة وتشمل مناطق عين شمس وشارع أحمد عصمت وألف مسكن ونقطة الالتقاء مع كوبري السلام والمرج، وهناك مسيرة ميدان المطرية وتشمل ميدان الحلمية والتجنيد، وستنضم إلى مسيرة عين شمس.

أما مسيرة مصر الجديدة فتضم مناطق النزهة وميدان الحجاز وسانت فاتيما وميدان الإسماعيلية وسفير وشارع الأهرام، وعنوان تلك المسيرة هو العدالة.

وأما مسيرة مدينة نصر فسوف تتجمع في ميدان الساعة، وتتجه إلى شارع النزهة وشارع الثورة وشارع الميرغني إلى الاتحادية تحت عنوان مسيرة الحرية، وهناك مسيرة سوف تأتي من منطقة عزبة الهجانة أكثر المناطق فقراً تحت شعار "جوعتونا".