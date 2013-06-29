مقتل ضابط في الداخلية المصرية بيد مجهولين في سيناء

قتل مجهولون بعد ظهر السبت في مدينة العريش بشمال سيناء ضابط شرطة كبيراً، يعمل مفتشاً للداخلية في شمال سيناء، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن "ضابطاً كبيراً يعمل مفتشاً للداخلية بسيناء يدعى العقيد محمد هاني قتل اليوم السبت بست رصاصات في الرأس على يد مجهولين في أحد شوارع العريش".

وأضاف أن "مجهولين كانوا يستقلون سيارة قطعوا عليه الطريق وأطلقوا عليه الرصاص من بنادق رشاشة"، فيما رجح مصدر أمني آخر "أن تكون عناصر جهادية تقف خلف الحادث، وهو الثاني في شهر يونيو/حزيران".

يذكر أن أصبحت سيناء ملجأ للمسلحين ومسرحاً لعمليات تهريب الأسلحة، في أعقاب حالة الانفلات الأمني التي واكبت سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

وقبل ثلاثة أسابيع، قتل مجهولون ضابط الشرطة محمد أبو شقرة، الذي يعمل في إدارة مكافحة الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتكررت حوادث استهداف رجال الأمن، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن المصرية، كما تعرض عدد من السياح الأجانب للخطف في الفترة التي أعقبت سقوط مبارك.

وفي مايو/أيار الفائت، خطف مسلحون ثلاثة شرطيين وأربعة جنود مصريين في شمال سيناء ثم أفرجوا عنهم بعد أسبوع، كما قتل 16 جندياً مصرياً عند نقطة حدودية بين مصر وإسرائيل في أغسطس/آب 2012. وأعقب ذلك حملة عسكرية مصرية لإرساء الأمن مجددا في شبة الجزيرة المضطربة.