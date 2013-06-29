"النور" يحقق مع المتحدث باسمه بسبب هجوم على الإخوان

أكد مساعد رئيس حزب "النور" السلفي في مصر، المتحدث الرسمي باسمه، نادر بكار، أن المجلس الرئاسي للحزب قرر إحالته للتحقيق بسبب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على لسانه بأن "فشل مظاهرات 30 يونيو سيحوِّل جماعة الإخوان إلى وحش".

وعلق بكار على قرار إحالته للتحقيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا "ورغم تأكيدي على أنها (التصريحات) أخرجت من سياقها، وأن معناها يتفق في الجملة مع ما سبق من بيانات للحزب، إلا أنني أمتثل بكل احترام وتقدير لقرار الحزب بالتحقيق معي، وأتحمل بشكل كامل المسؤولية وأرفع الحرج عن الجميع"، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.

وشدد بكار على "ضرورة تنافس مختلف القوى السياسية"، معتبراً أن "هيمنة التيار الإسلامي وحده، وغياب المعارضة الليبرالية ليسا علامة صحية أو جيدة".

وتابع "لا نريد لاحتجاجات 30 يونيو أن تفشل تماماً، لأنها إذا فشلت فإن الإخوان سيصبحون وحشاً كبيراً لا يملك أحد توقيفه، كما أننا لا نريد فوضى"، مشيراً إلى أنه "يجب الضغط على النظام لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتشكيل حكومة ائتلافية".

وثارت خلافات في الفترة السابقة بين الإخوان وحزب النور، عقب استقالة مستشار رئاسي للرئيس مرسي من قيادات الحزب.

وهاجم النور، سيسات الإخوان في عدة مجالات، ومنها السماح للزوار الشيعة بالسياحة في مصر.

وعقد "النور" عدة اجتماعات مع جبهة "الإنقاذ" المعارضة الليبرالية من أجل التنسيق في التحركات السياسية.