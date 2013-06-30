إحالة 18 ملتحياً مضبوطين بأسلحة للنيابة العامة

قال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إنه تمّت إحالة 18 شخصاً تم ضبطهم بالطريق الصحراوي، للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأضاف مدير أمن الإسكندرية، في تصريح له، الأحد، أن ضباط التمركز الأمني المعين بخدمة تأمين الطريق الصحراوي، بدائرة قسم ثان العامرية، لاحظوا أثناء إعداد كمين في الجهة المقابلة لكمين الرسوم بالطريق المشار إليه، وجود سيارة ميكروباص يستقلها 18 شخصاً بداخلها عدد من الملتحين تبدو عليهم علامات الارتباك.

فقام ضباط الكمين بإيقاف السيارة للتعرف إلى هوية مستقليها، حيث تمكنوا من العثور 3 حقائب بداخلها الآتي: بندقية خرطوش ماركة "شرشل جولد" رقم 00849 ج، وفرد خرطوش، محلي الصنع، وماسورة بندقية خرطوش، ودرع واقية من الرصاص، وخوذتان، و72 طلقة خرطوش عيار 12، وعدد 2 عصا، و72 طلقة خرطوش عيار 12.

وعلى صعيد متصل، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين كانوا في طريقهم لميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث يعتصم مؤيدو الرئيس محمد مرسي.