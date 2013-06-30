الأمن الوطني: المقبوض عليهم مع شقيق حارس الشاطر من حماس

أفادت التحريات الأولية لقطاع الأمن الوطني في واقعة ضبط 6 أشخاص فلسطينيين داخل شقة شقيق حارس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين بمدينة نصر أن المضبوطين ينتمون إلى حركة حماس.

وتبين أنهم 6 أشخاص بينهم اثنان شقيقان، وهما عماد علي حسن سالم وشقيقه إياد، وعثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وقمصان واقية للرصاص وأسلحة بيضاء.

وأوضحت المصادر أن المتهمين يخضعون لتحقيقات واسعة حول كيفية دخولهم للبلاد ووجود الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وعما إذا كانوا يعقدون العزم على ارتكاب أعمال تخريبية من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن شقيق حارس الشاطر سبق واتهم في أحداث ميليشيات الأزهر والتسلل إلى فلسطين سنة 2008، وأنه يمتلك شقتين أخريين بالرحاب يتم تأجيرهما للفلسطينيين وأعضاء حركة حماس.

