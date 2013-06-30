البرادعي يقود مسيرة مصطفى محمود إلى ميدان التحرير

تقدم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني، مسيرة مصطفى محمود المتجهة إلى ميدان التحرير، وأكد أن نزول الجماهير إلى الميادين والسلمية هما الحل أمام الشعب المصري، وفقا لما أوردته "اليوم السابع".

هذا.. وكان البرادعي قد دعا أمس - في كلمة مصورة - الشعب المصري بكل فئاته إلى ضرورة المشاركة في تظاهرات 30 يونيو/حزيران، المعارضة للرئيس محمد مرسي، بهدف عودة الثورة إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أن التظاهرات ستكون سلمية بعيدة عن العنف.



وطالب البرداعي الرئيس محمد مرسي بأن يستمع لكلمة المصريين، والتي ستكون بأعداد غفيرة، والتي تنادي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف: "الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة والأمن، وليس من أجل تكفير بعضنا، مشيراً إلى أن البلاد تسير في طريق مسدود، وأن الدولة آيلة للسقوط ليس لكون الرئيس مرسي من الإخوان، بل بسبب فشل النظام برمته، ونحن نطالب على إثر ذلك الفشل بالاحتكام للصندوق، وأن الشعب سيخرج ليقول كلمته".

وشنّ هجوماً لاذعاً على مرسي، حيث أكد أن معظم الشعب لا يتلقى الخدمات الصحية والأمن منعدم، وأن الدولة تنهار فعلاً، لافتاً إلى أن النظام القديم لن يعود، ولابد أن يكون هناك تسامح وتعاون بيننا.

