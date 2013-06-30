الرئاسة: لا نية لإقالة قنديل وتشكيل السيسي لحكومة جديدة

نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب فهمي، مساء الأحد، ما تردد بشأن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتعيين وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيساً للوزراء، أو نقل صلاحيات الرئيس مرسي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناقلت أخباراً عن وجود نية لإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتكليف وزير الدفاع بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة شؤون البلاد، على خليفة التظاهرات التي يشهدها الشارع اليوم.

يذكر أن مظاهرات كبيرة اندلعت في عدة محافظات مصرية في 30 يونيو، ذكرى تولى الرئيس مرسي الحكم في البلاد، تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط الرئيس محمد مرسي، في حين يتظاهر آخرون في ميدان رابعة العدوية تأييداً للرئيس أغلبهم من المنتمين إلى التيار الإسلامي، حيث أعلنوا اعتصامهم منذ الجمعة الماضي.

