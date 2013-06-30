العربية.نت تنشر تفاصيل عن الأميركي المقتول بالإسكندرية

شغل العالم العربي فكر أندرو بوشتر، المدرس الأميركي الشاب الذي لقي مصرعه أثناء الاحتجاجات في مدينة الإسكندرية المصرية ليلة الجمعة الماضية، حسب ما أكد لموقع "العربية.نت" إنجليزي أستاذ كان قد درّس للقتيل اللغة العربية في المغرب.

وأكد هاشمي توفيق، الأستاذ الذي درّس اللغة العربية لبوشتر أن الراحل كان شاباً "يحب الناس والاختلاط بهم ويحب الحياة البسيطة"، على الرغم من أنه يأتي من عائلة تنتمي للطبقة المتوسطة العليا في الولايات المتحدة.

يذكر أن بوشتر درس في المغرب بين يونيو/حزيران 2010 وأبريل/نيسان 2011 ضمن برنامج ممول من وزارة الخارجية الأميركية، حسب ما أوضحته بشرى قشوب، المسؤولة المحلية آنذان عن "مبادرة لغة الأمن الوطني للشباب".

وتحدث توفيق عن بوشتر قائلاً: "كان الطالب الأكثر اجتماعية بين مجموعته. كان يحب أن يذهب لشراء سندويتشات السردين في منطقة ملاح، التي تكلف 5 دراهم فقط. كما كان يحب أن يأتي إلى منزلي ليطهو الطعام مع زوجتي والأولاد. وكان يحب أن يذهب إلى البقالة بنفسه لشراء ما يلزم ليطبخ لنا بعض الوجبات التي أراد أن يعرفنا عليها".

وأعرب توفيق عن اعتقاده بأن بوشتر "ذهب إلى مصر لمواصلة تعلم اللغة العربية ولاستكشاف مصر وتعلم المزيد حول الثقافة والمجتمع العربيين"، مضيفاً: "أعتقد أن انفتاحه على الناس وحبه للاختلاط بهم هو ما جعله يذهب إلى مصر". وكشف في هذا السياق أن بوشتر "كان يحب أن يذهب إلى فنادق عمرك لن تسمع بها".

ومن جهتها نشرت عائلة بوشتر بياناً على صفحة مخصصة للعزاء فيه على موقع "فيسبوك"، أوضحت أن بوشتر ذهب إلى مصر لقضاء فصل الصيف في تعليم الصغار وتحسين لغته العربية أيضاً. وأضاف البيان أن بوشتر كان يتطلع "لقضاء فصل الربيع الجامعي في الأردن".

ومن جهتها أكدت قشوب أنه عندما كان يدرس في المغرب كان بوشتر يقضي معظم وقته في منزل متواضع يعود لأحد معلميه على الرغم من الترف الذي كان يعيش فيه عند الأسرة التي استضافته في المغرب، والتي كانت تملك "فيلا جميلة في منطقة الجديدة".

وكشفت كارشوب أن العائلة المضيفة "أعجبت بالاحترام الذي كان يكنه بوشتر للجميع وبتنظيمه وتفانيه للتعلم. وكانت سعيدة لاستضافته حيث كان له تأثير إيجابي على الآخرين. وأمل الأهل أن يتعلم ابنهم المراهق من بوشتر العادات الجيدة كقراءة الكتب والقيام بالواجبات المنزلية".

أما جنيد سعيد، وهو طالب أميركي كان زميلاً لبوشتر في المغرب، وصفه بأنه شخص "عظيم". وينشر موقع "العربية.نت" إنكليزي فيديو، مدته به كاشوب، يظهر سعيد وبوشتر يتحدثان اللغة العربية باللكنة المغربية في مدرستهما في منطقة الجديدة بالمغرب.