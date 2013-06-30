العريان: 30 يونيو نهاية الصراع بين الشرعية والفساد

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مظاهرات الأحد 30 يونيو، ستشهد نهاية الصراع بين إرادتين: الأولى تتمثل في الشرعية ورغبتها في الاستقرار، والثانية "إرادة النظام القديم" بقيادة نخبة فاسدة همشت الشعب وسرقت الثورة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضاف العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، أن "إرادة الشعب انتصرت بانتخاب أول رئيس ينتمي إلى "المهمشين"، مؤكداً أن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، جاء ليقطع الطريق أمام النخبة التي تخطط للانقلاب".

وتشهد مصر انقسامات حاشدة بين مظاهرات عند قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميدان التحرير، تطالب بتنحي الرئيس المصري محمد مرسي، وبين تظاهرات للإسلاميين ومناصري مرسي عند مسجد رابعة العدوية بحي مدينة نصر في القاهرة.

ويعد العريان من القيادات البارزة في جماعة الإخوان، واتسمت تصريحاته بحدة جلبت نقداً من قوى مختلفة ضد الرئيس مرسي.

وتورط العريان في قضية سب وقذف لمذيعة مصرية، وصدر حكم بتغريمه 15 ألف جنية مصري.