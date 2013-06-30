بجاتو: المحكمة الدستورية ليس لها دور في عزل الرئيس

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون البرلمانية: "واهم من يتخيل بعد ثورة يناير أن يكون هناك انتظام في عمل المؤسسات، ولكن من المتوقع أن يحدث ارتباك في أداء هذه المؤسسات، فمن الطبيعي أيضا أن يحدث هجوم على البعض".

وأكد بجاتو أن المحكمة الدستورية ليس لها دور في عزل الرئيس، قائلاً: "إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر، والإرادة الشعبية في النهاية هي التي ستنتصر، سواء كان ذلك بمحكمة دستورية أو غير محكمة دستورية.

وأوضح بجاتو في تصريحات للصحافيين البرلمانيين أن "الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة 3 ركائز هي إعلام حر، وقضاء مستقل، وجهاز أمني قوي".

وأشار بجاتو إلى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي حافظت على نفسها منذ عام 1916، على الرغم من ما تعرضت له من محن ومحاولات للإضعاف من أجل كسر الجيش، وأن الجيش المصري، سيستكمل 200 عام بعد 3 سنوات، ولا يوجد لدينا أدنى شك في وطنية الجيش المصري، فضلاً عن أن الأمن المصري يسترد عافيته سريعاً".

وعن القضاء قال بجاتو "القضاء المصري منذ 1883 هو مؤسسة عريقة، وتعرض لمحن كثيرة، لكنه سيظل ركناً أساسياً من أركان الدولة، ويجب الحفاظ على استقلاليته".

