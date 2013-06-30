الآلاف من معارضي مرسي يتظاهرون أمام قصر الاتحادية

أفاد مراسل "العربية" في القاهرة، أحمد بجاتو، بوجود الآلاف من المتظاهرين المناوئين لمرسي أمام قصر الاتحادية، للمشاركة في فعاليات القوى المدنية للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه العشرات اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام البوابات الرئيسية للقصر.

كما أفاد بتوجه بعض المتظاهرين إلى قصر القبة، حيث يتواجد الرئيس مرسي.

وأضاف أن الجهات المنظمة للتظاهرة بدأت في إذاعة الأغاني الوطنية، والتأكيد على سلمية التظاهر، فضلاً عن قيام بعض المتظاهرين بتسلق الحواجز الإسمنتية المحيطة بالقصر.

متظاهر يطالب برحيل مرسي ‹ › مؤيدات للرئيس مرسي يتظاهرن ‹ › متظاهر يرفع لافتة معارضة للاخوان المسلمين ‹ › بدء توافد مسيرات المعارضة الى ميدان التحرير ‹ › جانب من التجمعات ‹ › مروحية تابعة للجيش المصري فوق ميدان التحرير ‹ › معارض للرئيس مرسي يتظاهر في ميدان التحرير ‹ ›

وفي السياق أيضاً بدأت حركة "تمرد" في نقل توقيعات سحب الثقة من مرسي إلى قصر الاتحادية، والتي تقدر بـ22 مليون توقيع، حسب زعم محمود بدر مؤسس الحركة التي تطالب بسحب الثقة من مرسي.

وقام المتظاهرون بصحبة المعتصمين بتنظيم مسيرة دارت أرجاء القصر وسط هتافات: "يسقط يسقط حكم المرشد"، "النهاردة العصر.. الثورة هتحكم مصر"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "ارحل.. يا مرسى"، وذلك في الوقت الذي يرفع فيه المتظاهرون أعلام مصر وصوراً لمرسي مصحوبة بعلامة خطأ.

وبحسب صحيفة "الوفد" المعارضة، فقد أغلق أصحاب المحال التجارية المجاورة للقصر محالهم بعد بدء توافد المتظاهرين خوفاً من تصاعد الاشتباكات التي قد تؤثر عليهم بالسلب، وذلك في الوقت الذي قام البعض بتركيب ألواح حديدية على المحلات خشية تعرضها للتلف أو النهب والسرقة في حالة حدوث أي اشتباكات خلال تظاهرات اليوم.

جاء ذلك بعد أن أغلق المعتصمون مداخل الشوارع المؤدية للقصر والقيام بعمل لجان شعبية لضبط الحالة الأمنية وتأمين الاعتصام خشية تعرضهم لأي هجوم خارجي.