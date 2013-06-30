تعطل المحاكم بمحافظة البحيرة.. وعصيان بالمنوفية

شهدت اليوم محاكم محافظة البحيرة، الأحد 30 يونيو/حزيران، حالة من الشلل التام بالتزامن مع الفعاليات الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس مرسى عن سدة الحكم، وقد خلت جميع المحاكم من المواطنين والموظفين الذين تغيب أغلبهم عن العمل، كما تم تأجيل جميع الجلسات إدارياً.

وأكد المستشار حسن بسيوني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تعطل العمل في جميع محاكم المحافظة وعددها 16 محكمة، لعدم تمكن القضاة ومعظمهم من خارج البحيرة من الحضور، نظراً للظروف السياسية الراهنة خاصة مع قطع الطرق وتنظيم الاعتصامات بجميع أنحاء البلاد.

وأضاف بسيوني أنه تم تأمين جميع المحاكم بالبحيرة بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى وجود عدد من المتطوعين من العاملين والمحامين للمساعدة في عمليات التأمين لعدم تكرار اقتحام المحاكم وإحراقها إبان أحداث الثورة.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت محافظة البحيرة اعتداءات على بعض مقار جماعة الإخوان المسلمين في مدن مختلفة، وفي محافظة المنوفية، أعلن المعتصمون الدخول في عصيان مدني، للمطالبة بالرحيل مرسي، حيث قال زكريا عبدالله، مسؤول التيار الشعبي، بالمحافظة لقناة "العربية"، سننفذ العصيان وسيكون هناك شلل تام في كافة المصالح الحكومية، ولن ننتهج العنف وسيلة لنا، مشيرا إلى أن الرئيس تجاهل كل شيء في خطابه الأخير.