حركة "تجرد" تجمع 26 مليون توقيع مؤيد لمرسي

أعلن عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومنسق حركة "تجرد" لدعم الرئيس محمد مرسي، أن الحركة استطاعت أن تجمع 26 مليون توقيع، مؤكدا أنه سيستمر في جمع التوقيعات المؤيدة لشرعية الرئيس لكي تصل إلى 33 مليون صوت.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي لحملة تجرد في قاعة 2 بمسجد رابعة العدوية، السبت، أن القضية ليست توقيعات بين تجرد وتمرد، ولكنها حرب على الأرض والأقوى من سيكسبها، فالمساجد والمنتقبات والملتحين مستهدفين"، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن تم اقتحام المساجد إلا في عهد نابليون بونابرت

وقال إن ما يحدث الآن حملة صليبية يقودها متطرفو الأقباط على المشروع الإسلامي، والحشد غدا طائفي، والحرب هي دينية صليبية، وهناك أقباط أطلقوا لحيتهم وسيطلقون رصاصا اليوم لضرب مظاهرات تمرد، وبعدها يقولون الإسلاميون سوف يضربون المتظاهرين السلميين"، على حد زعمه.

وأشار إلى أن من يكره الحجاب والنقاب والمساجد، هم المتطرفون الأقباط، ولفت عبدالماجد، إلى أنه في حالة التطاول غدا على الشرعية سيعلن عن تشكيل مجلس قيادة الثورة الإسلامية.