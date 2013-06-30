مكرم محمد أحمد: لم أكن ثائراً و"مرسي" حولني لثائر

قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، إنه لم يدع يوماً أنه كان ثائراً، وأن خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير هو الذي حوله لثائر.

وأضاف مكرم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء السبت، أن الرئيس محمد مرسي حاول خلال خطابه الأخير أن يضمه لرموز النظام السابق، قائلاً: "أنت الذي جعلتني ثائراً بخطابك الأخير".

وأوضح نقيب الصحافيين الأسبق، أن الأجهزة المعاونة للرئيس لا يقدمون إليه معلومات صحيحة ليتحدث بها، موجهاً الشكر لنقابة الصحافيين عقب إصدارها لبيان للدفاع عنه.

وأكد مكرم، أنه توقف عن كتابة خطابات الرئيس السابق محمد حسني مبارك منذ صعود نجم جمال مبارك، وبالتحديد قبل 7 سنوات من قيام ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن أخطاء مبارك انحصرت في التوريث وتحالف الثورة والحكم.

وتابع: "أنا أول من فتح أبواب الصحف القومية للقرضاوي في مجلة المصور، واتصلت باللواء عمر سليمان الذي أبلغني بأن أقول له بأنه يستطيع دخول مصر في أمان، وأنا أول من عقد حوارا مع عمر التلمساني، المرشد الأسبق للجماعة".

واستطرد: "الرئيس يحاول أن يبخس حق الناس، لن أقاضي مرسي ولكن أعرض قضيتي على نقابة الصحافيين والجمهور المصري ليعرفوا من هو مكرم محمد أحمد".