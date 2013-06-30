الجالية المصرية بفرنسا: الإخوان يمنعون إقامة "بيت مصر"

قال صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية في فرنسا، إنه يوجه التحية لشباب مصر الذي قاد ثورة 25 يناير والمفجر لثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الجالية ماضية في إنشاء "بيت مصر" بفرنسا، والذي يضم مسجدا وقاعة كبيرة للاجتماعات، ولأول مرة مدرسة مكونة من 30 فصلا يدرس بها تعاليم الدين الإسلامي تحت إشراف الأزهر الشريف، لكن جماعة الإخوان المسلمين تحاول منعنا من إقامته"، واستطرد: "تصريحات عاصم عبدالماجد تخالف صحيح الإسلام لتهديده للآخرين بالقتل".

وأضاف "فرهود"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء السبت، أن الشعب المصري لديه وعي كامل من الصعب الاستخفاف بهم، مشدداً أن جماعة الإخوان المسلمين تتحكم في مصير الشعب.

وأكد رئيس رابطة الجالية المصرية في فرنسا، أن الشعب المصري لا يرضى بالذل، مشيراً إلى أن من أسقط نظام حسني مبارك يستطيع إسقاط أي نظام غيره، وأن السياحة فقدت بريقها عقب تولي مرسي الحكم، على حد قوله.

ومن جانبه، قال صلاح يوسف، المنسق العام للجاليات المصرية في الخارج، إن المصريين بالخارج جزء أصيل من نسيج الوطن.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء السبت، أن الصراع الدائر بمصر مقلق، مناشداً الرئيس بالسماع لمطالب الشعب من أجل الوصول لنقطة لقاء.

وأكد المنسق العام للجاليات المصرية في الخارج، أن مصر هي الأجدر بالاهتمام، مشدداً على أن المناصب زائلة ولن تدم لأحد.

استنكار دعوى التكفير

وفي السياق، قال الدكتور خالد حنفي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وأضاف "حنفي"، أن ما يقلقه هو انضمام بقايا أنصار النظام السابق للمتظاهرين السلميين.

وأشار أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إلى وجود توجيه لمجموعة من البلطجية، وارتفاع ملحوظ لمعدل الحوادث والجريمة وحرق مقرات الإخوان، مؤكداً أنه لم ير طيلة الأيام الماضية من المتظاهرين سوى العنف.

وشدد "حنفي"، على أن جماعة الإخوان تستنكر دعاوى التكفير، منوهاً إلى أنه لو وصل أنصار النظام وتمكنوا من أهدافهم لن يكون لأحد مكان بالحياة السياسية، وتابع: "لن نقوم بدور الشرطة تحت أي ظرف".