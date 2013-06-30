وزير الداخلية السابق يقود مسيرة مناهضة لمرسي

يقود اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مسيرة لضباط الشرطة تتوجه إلى ميدان التحرير، لإعلان رفضهم لحكم الإخوان المسلمين والمطالبة بإسقاط الرئيس مرسي.

وسوف يقوم الضباط بتنظيم مسيرة الساعة الرابعة عصراً، منطلقين من نادي التجديف بالدقي متوجهين إلى ميدان التحرير.

ومن المقر أن يشارك في المسيرة عدد كبير من قيادات الشرطة المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، حسبما أعلنت صفحة تنسيقية 30 يونيو على الفيسبوك.

وفي محافظة كفر الشيخ، أفادت صحيفة مصرية بأن عناصر من الشرطة انضمت للمتظاهرين في المحافظة.

ويشار إلى أن الرئيس محمد مرسي قد أقال أحمد جمال الدين في أعقاب اشتباكات قصر الاتحادية التي وقعت قبل شهور.

وكشفت مصادر أمنية في ذلك الوقت، أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية "المقال"، رفض مسمى "هيكلة الداخلية"، معتبراً أنه ستار لـ"أخونة الوزارة"، كما رفض مقترح "الحرية والعدالة" بإلحاق خريجي الحقوق كضباط شرطة، بعد دورة تدريبية 6 أشهر، ومشاركة أعضاء حزب "الجماعة" في اجتماعات المجلس الأعلى للشرطة.

ودعا الائتلاف العام لضباط الشرطة كل الضباط والأفراد لاجتماع عام ومظاهرة حاشدة بنادي الشرطة بمدينة نصر في الواحدة ظهر غد الجمعة، احتجاجاً على إقالة جمال الدين وما تتعرض له الشرطة من هجوم.