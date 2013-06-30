15 قتيلاً وقرابة 700 مصاب في اشتباكات بمصر

قالت وزارة الصحة إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 700 آخرون في اشتباكات جرت في 7 محافظات مصرية. وأفادت الأنباء الواردة من مصر بوقوع اشتباكات بين معارضين لمرسي ومؤيدين له، وإطلاق نار على المتظاهرين، وإصابات بالخرطوش، ففي بني سويف أفادت أنباء بمقتل متظاهر وإصابة 26، عندما أطلق مجهولون ملثمون النار على مظاهرة مناوئة لمرسي. كما سقط 5 قتلى في المقطم أمام المقر الرئيس لجماعة الإخوان بالقاهرة.

وتكرر الحادث نفسه في المنيا، حيث قالت مصادر صحافية إن شخصين أصيبا بإطلاق نار على معارضين للرئيس، وفي المقطم أفادت مصادر لـ"العربية" بإطلاق الخرطوش على المحتجين من داخل مقر الإخوان، وهو الحادث نفسه الذي تكرر بحسب مصادر صحافية أمام مقر حزب الحرية والعدالة في أسيوط، حيث قتل متظاهر، وفي الفيوم، عندما حاول محتجون اقتحامهما.

وفي إطار تنفيذه للخطة الأمنية التي وضعها تحسباً لتداعيات الاحتجاجات، عزز الجيش المصري انتشاره في مختلف شوارع القاهرة، لاسيما بالقرب من المرافق الحساسة كمبنى التلفزيون الحكومي، قناة السويس، المكاتب الوزارية، البرلمان ومدخل مطار القاهرة الدولي.

ويأتي انتشار الجيش وسط تكهنات حول الدور الذي سيلعبه في المواجهات المتوقعة بين المعارضة ومناصري الرئيس مرسي، ففي حين يأمل المحتجون أن يحميهم الجيش من تجاوزات الإخوان المحتملة، تؤكد الرئاسة أنها على تنسيق تام مع الجيش.