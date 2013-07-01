أسامة هيكل: مصر يحكمها 5 أشخاص ليس من بينهم مرسي

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، أن د. محمد مرسي ليس هو الرئيس الفعلي لمصر، مشيراً إلى أن مصر يحكمها 5 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين ليس من بينهم مرسي.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن وجود مرشد جماعة الإخوان في قصر القبة أمر لا يصح، على حد قوله، مضيفاً أن "حديث الإخوان عن الحشود في رابعة العدوية كاذب".

وأشار هيكل إلى أن الإعلام لعب دوراً كبيراً خلال العامين الماضيين في "كشف الحقيقة كاملة للجميع".

واعتبر أن تظاهرات 30 يونيو "ثورة حقيقية على نظام لن يستمر أكثر من هذا العام"، خاصة مع زيادة وعي الشعب المصري، معتبراً أن مرسي نجح في كسب عداوة الجميع.