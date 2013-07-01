البنتاغون: لا يمكن توقع ما سيحدث بمصر خلال الـ48 ساعة

أوضح البنتاغون الأميركي أنه يدرس بيان الجيش ولا يمكنه التكهن بما سيحدث في الساعات الثماني والأربعين القادمة، وذلك تعليقاً على الأحداث المصرية.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول خبراً مفاده أن الجيش المصري رفض طلباً للولايات المتحدة ببقاء الرئيس محمد مرسي رئيساً رمزياً للبلاد حتى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن جهتها قالت صحيفة "نيويورك تايمز"إن المظاهرات العارمة التي اجتاحت ميادينَ مصر وجّهت ضربة قاصمة لمزاعم جماعة الإخوان بأن انتصاراتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أعطتها تفويضاً للحديث باسم أغلبية المصريين.

وأضافت الصحيفة أنه لطالما وصفت الجماعة والرئيس مرسي المعارضة في الشارع بأنها جزءٌ من مؤامرة تقودها فلول النظام السابق، إلا أن الصحيفة اعتبرت أنه لا يمكن للمؤامرة أن تجلب تلك الملايين إلى الشوارع.