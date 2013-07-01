السيسي يمهل الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب

أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة لتلبية مطالب الشعب، وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن.

وحذر البيان أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسؤولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.

وأكد البيان أن الجيش لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم ولا يرضى أن يخرج عن دوره المرسوم له في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.

وأكد البيان أن القوات المسلحة سبق أن أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل.

وأشاد البيان بمظاهرات الشعب المصري، وأكد أنه من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن .

وما إن انتهى بيان القوات المسلحة حتى استقبله المتظاهرون في ميادن التحرير بالتعبر عن الفرح الشديد، إذ إن المتظاهرين اعتبروا أن البيان انحياز لمطالبهم.

نادي الشرطة يؤكد تضامنه مع بيان القوات المسلحة

وقالت مصادر مطلعة من نادي ضباط الشرطة إن مجلس إدارة النادي بصدد إصدار بيان تضامني مع بيان القوات المسلحة والتأكيد على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين.