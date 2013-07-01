العريان: لا بديل عن حوار لإجراء انتخابات برلمانية

أكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن كل المحتشدين في الميادين بكل المحافظات لابد أن يعلموا أنه ليس هناك بديل عن حوار حر غير مشروط للتفاهم حول اﻻنتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف: إن مصر الكنانة لم تقع فيها حرب أهلية، كما روج الكاذبون، ولن يحدث عصيان مدني، كما يتمنى الواهمون، ولن يكون هناك انقلاب عسكري، كما يريد الفاشلون، بل سيتحد المصريون جميعا للخروج من حالة اﻻحتقان الشديدة، وذلك على حد زعمه.

ومن الجدير ذكره، أن حركة تمرد أعلنت أنها بصدد الشروع في تنفيذ عصيان مدني شامل إن لم يتنحَ مرسي.

وصرح عصام العريان في وقت سابق، تعقيباً على تظاهرات 30 يونيو، قائلاً: إن شمس الأول من يوليو ستشرق ومرسي على هرم السلطة، كما قال أيضا إن المعارضة أثبتت قدرتها على الاحتشاد ولكن لن تصمد طويلاً.