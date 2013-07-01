حركة 6 أبريل تعلن الاعتصام في التحرير والاتحادية

أعلنت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" الاعتصام بميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية وفي جميع الميادين بالمحافظات، ودعت جميع المواطنين مشاركتها الاعتصام لاستعادة "دولتنا المنهوبة والمحتلة"، على حد ما جاء ببيان للحركة.

وأكدت الحركة، في بيانها اليوم الاثنين، استمرار مسيرتها لإسقاط ما سمته "دولة الإخوان" والرئيس محمد مرسي، ونضالها ضد دولة الظلم.

ونفت6 أبريل ما أعلنته منصة اعتصام رابعة العدوية أمس الأحد، بشأن انسحاب شباب الحركة وأعضائها من تظاهرات 30 يونيو/حزيران بميدان التحرير والاتحادية، وانضمامهم للمعتصمين بميدان رابعة العدوية مقر اعتصام المؤيدين لمرسي، مشيرة إلى أن هذا الكلام لا يمت للمنطق والواقع بصلة.

ويشار إلى أن العديد من القوى السياسية الأخرى، هددت بالدخول في عصيان مدني، لتنفيذ مطالب تظاهرة 30 يونيو التي تطالب بإسقاط الرئيس.