حزب النور: مرسي سيسقط إذا لم يقدم تنازلات

حث يونس مخيون، زعيم حزب النور الإسلامي، الرئيس المصري محمد مرسي على تقديم تنازلات لتجنب إراقة الدماء، وعرض أمس الأحد القيام بدور الوساطة مع المتظاهرين.

وقال مخيون إن المحتجين "مخطئون" في محاولة الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب، معتبراً أن سقوط مرسي سيكون ممكنا ما لم يقدم تنازلات.

يذكر أن حزب النور ساعد في صعود مرسي للسلطة، لكنه نأى بنفسه منذ ذلك الحين عن القوى الإسلامية المحتشدة حوله.

وقال مخيون إنه يتعين تقديم تنازلات حتى إذا كانت صعبة ومريرة لحقن دماء المصريين، وعبر عن خشيته من حصول "تصعيد يصعب التحكم فيه، يكون الصوت الأعلى فيه هو صوت السلاح".

ومضى مخيون قائلاً إنه لم يعد بإمكان مرسي اجتياز الاحتجاجات ببساطة مثلما حدث في السابق، وعبر عن اعتقاده بأن الرئيس المصري قد يجبر على إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة.

وأضاف "أعتقد أن الرئيس يراهن على أنها مليونية كباقي المليونيات، ومن الممكن أن تحصل بعض الخسائر ثم تستقر الأوضاع، ولكني أعتقد أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة"، مشدداً على أنه "يتعين حل الأزمة وليس تخطيها".

وأشار إلى أن حزبه، الذي حصل على أكثر من خمس المقاعد في البرلمان قبل 18 شهرا، يستطيع القيام بدور الوساطة، حيث إنه منفتح على جميع الأطراف.