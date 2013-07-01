دعوات للزحف على قصر القبة إذا رفض مرسي الرحيل

في تصعيد جديد على مسار الأزمة السياسية المصرية، لوحت المعارضة المصرية بالزحف على قصر القبة في حال لم يتخل الرئيس مرسي عن الحكم طواعية.

في الأثناء، بدأ العشرات من المتظاهرين اعتصاماً أمام البوابة الرئيسية لقصر القبة الرئاسي بشارع الإمام الغزالي، حيث تم نصب 5 خيام استعداداً للاعتصام، وعلق المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها "ارحل" على البوابة الرئيسية للقصر، بحسب ما أوردت "المصري اليوم".

في سياق متصل، تمركزت قوات الحرس الجمهوري بالشوارع الخلفية للقصر، حيث تواجد ما يقرب من 3 آلاف جندي وضابط، بمعداتهم لتأمين القصر.

تأتي تلك التطورات، بعد مظاهرات حاشدة شهدت عدة ميادين في محافظات مصر المختلفة مناهضة للرئيس محمد مرسي، حيث كانت قوى سياسية دعت إلى مظاهرات "30 يونيو" والتي تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

