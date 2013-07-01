قيادي بحزب المؤتمر: تبدو على النظام "سكرات الموت"

اعتبر حازم عمر، القيادي بحزب المؤتمر الذي يتزعمه السيد عمرو موسى، أن النظام الحاكم في مصر اليوم "يترنح ويتهاوى وتبدو عليه سكرات الموت"، مشدداً على أنه رأى اليوم "الوجه الحقيقي لشعب مصر".

واعتبر خلال حديثه مع برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن حشود اليوم لم تكن مفاجئة بل متوقعة بسبب حالة الغضب التي وصل إليها الشعب خلال عام من تولي مرسي الحكم.

وأوضح أن جماعة الإخوان تراهن على 3 أشياء: أولها قِصَر نَفَس المعارضة وضيق الإمكانيات المادية للاستمرار في الاعتصامات بالميادين والشوارع. أما ثاني أمر تراهن عليه الجماعة، بحسب عمر، فهو حلفاؤها الدوليون.

وأخيراً تراهن الجماعة على محاولة شقّ الصف بين جموع المتظاهرين، لإظهار أن الثورة الحالية غير منظمة.