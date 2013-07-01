متظاهرون يحاصرون مبنى محافظة دمياط ويعلنون عزل المحافظ

أظهر فيديو نُشر على موقع "يوتيوب" قيام المئات من المتظاهرين بمدينة دمياط (شمال مصر) بمحاصرة ديوان عام المحافظة، وذلك للمطالبة برحيل اللواء طارق خضر محافظ دمياط.

واتهم المتظاهرون خضر بالموالاة لجماعة الإخوان المسلمين باعتباره معيّناً من حكومة الدكتور هشام قنديل.

ومن جهتها ألقت القوى الثورية بياناً أعلنت فيه عزل المحافظ والسيطرة على المبنى وعدم السماح لخضر ولموظفي الديوان بالدخول غداً لممارسة أعمالهم، حسب ما جاء على موقع "مصراوي".

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لجماعة الإخوان، وسط هتافات تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.