فيديو يظهر إطلاق نار على متظاهرين ضد مرسي في أسيوط

بث ناشطون مصريون، مقطع فيديو، يُظهر إطلاق نار على محتجين أمام مبنى محافظة أسيوط أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى و7 جرحى، يجري حاليا علاجهم في مستشفى أسيوط الجامعي، في الوقت الذي حمّل فيه المتظاهرون جماعة الإخوان مسؤولية إطلاق النار.

وقال اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط إن قوات الأمن تقوم بحماية المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي وسط حالة تحفز يشهدها شارع المحافظة، نتيجة الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.

في المقابل، نفى حزب الحرية والعدالة في بيان، أن يكون تبادل إطلاق النار مع المتظاهرين، وقال إن الاشتباكات التي أدت إلى قتلى ومصابين حدثت (أمام مبنى المحافظة) بعيداً عن الحزب، في حين أن كل أعضاء الحزب كانوا أمام وداخل الحزب.

وأوضح الحرية والعدالة في بيانه، أن هذه الفتنة أدت إلى أن يقوم البلطجية بحصار الحزب وإلقاء المولوتوف والخرطوش والرصاص الحي عليه، مما أدى إلى إصابة 4 من أعضاء الحزب، أحدهم في حالة خطيرة.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً تم الاتفاق بين مسؤولي الحزب والشرطة، على أن يبتعد البلطجية والمتظاهرون مسافة بعيدة عن الحزب، وساد الهدوء مقر الحزب والشوارع المحيطة به.