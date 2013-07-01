نادي الشرطة: تظاهرات 30 يونيو عيد وطني للشعب المصري

قال النقيب هشام صالح المتحدث الرسمي باسم نادي الشرطة، إن يوم 30 من يونيو، هو يوم وطني وعيد لرجال الشرطة المصرية، ويوم تلاحم الشرطة مع الشعب والعودة إلى أحضان الأخير.

وأكد في تسجيل مصور تنشره "العربية نت" عبر هذا الخبر، أن رجال الشرطة على أهبة الاستعداد من أجل أمن البلاد رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

كما كشف النقاب عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة العديد من الأشخاص، مشيرا أيضا إلى التمكن من ضبط العناصر الخارجة على القانون والتي كانت تهدف إلى تخريب التظاهرات وافتعال الأزمات.

وأثنى على قيام زملائه من ضباط الشرطة والمجندين بعملهم على أكمل وجه، خاتما كلامه بأن رجال الشرطة برمتهم قادرون على حماية مصر حتى الرمق الأخير من العمر.

وفي وقت سابق، أعلن عدد من ضباط الشرطة المصرية عدم تأمينهم لأي مقرات حزبية لأي فصيل سياسي بمصر خلال التظاهرات التي اندلعت أمس، والتي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس المصري من سدة الحكم.

وقبيل ساعات من التظاهرات، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، طمأنت فيه جموع الشعب المصري فيما يتعلق بأمن المواطنين، والمنشآت الحيوية للدولة.