بوابة الحرية والعدالة تصف مليونيات الشارع بأنها "وهمية"

نشرت بوابة "الحرية والعدالة" الإخبارية، خبرا تصف فيه المظاهرات الهادرة التى شهدت خروج المواطنين بالملايين فى شتى أنحاء الجمهورية، للمطالبة بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس مرسي عن الحكم بأنها "وهمية"، بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

وقالت البوابة الإخبارية للحزب الحاكم، إن عدد من السيارات تتجول فى شوارع القاهرة والجيزة، تردد الهتافات الثورية من خلال ميكروفونات معلقة أعلاها، لإيهام المواطنين بوجود زخم ثوري في الشارع، واصفة المظاهرات المليونية بـ"الوهمية".

وشهد العديد من الميادين في مختلف المدن المصرية، تجمعات مناهضة للرئيس مرسي ومطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

كما ذكر حزب الحرية والعدالة، أن عدد المتظاهرين في محيط مسجد رابعة العدوية أمس والمؤيدين للرئيس مرسي وصل قرابة 4 ملايين متظاهر.

وتعرض العديد من مقرات حزب الحرية والعدالة إلى أعمال تخريب وحرق، كما حدث في محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية.