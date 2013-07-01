"ميكروباص الثورة" وسيلة نقل الثوار بين ميادين التظاهر

لم تمنع الأعداد الكبيرة التي خرجت للتظاهر في إطار فعاليات حملة "تمرد"، المصريين من ابتكار طريقة جديدة للتغلب على ذلك الزحام، الذي يؤدي إلى اختناق مروري يمنع السيارات من الوصول إلى تلك الميادين.

الحل وجده المصريون فيما سمّوه "ميكروباص الثورة" الموجود على مشارف ميدان التحرير، والذي يتوجه بالمتظاهرين إلى محيط قصر الاتحادية فقط، دون التوجه إلى أية محطات أخرى، حيث يستقله المتظاهرون الذين انتهوا من المشاركة في تظاهرات ميدان التحرير كي يتوجهوا للمشاركة في تظاهرات "الاتحادية".

"العربية.نت" رصدت تلك الظاهرة الموجودة ابتداءً من أمس، وخلال لقاءاتنا مع بعض السائقين أكدوا أنهم قرروا أن يقوموا بهذه الخطوة، بسبب رغبة عدد كبير من المتظاهرين في المشاركة بميدان التحرير، وكذلك المشاركة في تظاهرات الاتحادية، وأنه من الصعب أن يقوموا بذلك بسبب الازدحام المروري، وابتعاد كافة السيارات عن هذا المحيط، ما يعني أن المتظاهرين لن يستطيعوا الوصول إلى قصر الاتحادية سوى بصعوبة شديدة، وهو ما جعلهم يقومون بهذه الخطوة.

رحلة ثورية

وخلال رحلتنا من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية، كانت الأجواء الغالبة على "ميكروباص الثورة" هي الهتافات النابعة من قلب الميدان مثل "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، كما يقوم المتظاهرون بالتلويح بالأعلام المصرية عبر نافذة الميكروباص، ويتفاعلون مع المتظاهرين الموجودين في شوارع القاهرة، إضافة إلى أن بعض السائقين كانوا يتنازلون عن الأجرة التي يتقاضونها من المتظاهرين المنتقلين إلى قصر الاتحادية، خاصة مع شعور بعضهم بأن هذا يعد مشاركة ولو بسيطة في الثورة المصرية، مؤكدين أن هذا يأتي في ظل أزمة طاحنة تمر بها مصر على مستوى الوقود، ولكنهم مؤمنين بأن مساهمتهم في الثورة ولو بهذه الوسيلة ستمنحهم حياة أفضل في الفترة المقبلة، عندما تحقق الثورة والحملة أهدافها، وهو ما يجعلهم - بحسب تأكيداتهم - يبحثون عن محطات الوقود مساءً من أجل الحصول على البنزين كي يقوموا بإيصال المتظاهرين خلال أوقات التظاهر.

وتبلغ المسافة بين ميدان التحرير وقصر الاتحادية 15 كيلومتراً، وظهرت دعوات من الثوار بأن يتواجدوا بهذه المسافة حتى يلتحم ميدان التحرير بقصر الاتحادية عن طريق المتظاهرين.