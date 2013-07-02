أحد مؤسسي "تمرد": تصريحات الإخوان لا تمت للواقع بصلة

علَّق محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حملة تمرّد، على دعوة قيادات حزب الحرية والعدالة لتنظيم 50 مسيرة داعمة للرئيس مرسي معتبراً أن "ما يقوله الإخوان مضحك وكوميدي وهزلي وغير موجود في الواقع بالمرّة".

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تمرّ حالياً بحالة من الرعب وعدم الاتزان - حسب تعبيره - مشدداً على أنها لا تقرأ المشهد بشكل صحيح.

وأضاف خلال حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث": "مرسي خارج التاريخ، ونأمل في إنجاز الفترة الانتقالية القادمة خلال 6 أشهر، وعلى الرئيس القادم أن يعمل جاهداً على تحقيق أهداف الثورة".

وأكد عبدالعزيز أن القائمين على حملة تمرّد سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف الثورة. ووجه تحية للقوات المسلحة على دعمها للشعب المصري، معتبراً أنها لا تقوم بانقلاب عسكري بل بتصحيح لمسار الثورة